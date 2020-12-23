Нур-Султан, , 08:52 — REGNUM Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди назвал «бредом сивой кобылы» высказывание депутата Госдумы Евгения Федорова о «воссоединении России и Казахстана». Об этом министр заявил 23 декабря на заседании парламента.

«Я как казах, гражданин Казахстана - это задевает меня. И зная историю нашей родины, я бы ответил на русском языке следующим образом — это бред сивой кобылы, когда нечто подобное происходит», — сказал министр.

Он отметил, что мнение отдельного депутата не имеет отношения к официальной позиции российских властей. Тлеуберди напомнил, что после заявления депутат Госдумы Вячеслава Никонова российскому посольству была вручена нота.

Глава МИД Казахстана сказал, что российское посольство передало позицию Казахстана в администрацию президента России и в Госдуму.

Ранее Евгений Федоров заявил, что Казахстан «арендовал у Советского Союза территорию». Он назвал государственные границы между бывшими республиками СССР временными.

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