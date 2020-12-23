Вашингтон, 23 декабря 2020, 08:45 — REGNUM Власти Вьетнама должны обеспечить справедливую взаимную торговлю с США, к этому призвал действующий американский президент Дональд Трамп в телефонном разговоре с вьетнамским премьер-министром Нгуен Суан Фуком 22 декабря. Об этом говорится в заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира.
Дир отметил, что Трамп выразил обеспокоенность в связи с торговым дефицитом. Он призвал официальный Ханой «предпринять решительные шаги для обеспечения справедливой и взаимной торговли» между Вьетнамом и США.
Нгуен Суан Фук заверил собеседника, что Вьетнам не стремится получить несправедливые преимущества в международной торговле и не регулирует валютный курс. Денежно-кредитная политика страны направлена на контроль роста инфляции и обеспечение макроэкономической стабилизации, указано в сообщении вьетнамского МИД.
Трамп и Суан Фук также обсудили меры по углублению вьетнамско-американского партнерства.
Ранее агентство Reuters сообщало, что администрация Трампа может ввести торговые пошлины на товары из Вьетнама из-за предполагаемых валютных манипуляций со стороны Ханоя.
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