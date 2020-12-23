Вашингтон, , 08:45 — REGNUM Власти Вьетнама должны обеспечить справедливую взаимную торговлю с США, к этому призвал действующий американский президент Дональд Трамп в телефонном разговоре с вьетнамским премьер-министром Нгуен Суан Фуком 22 декабря. Об этом говорится в заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира.

Дир отметил, что Трамп выразил обеспокоенность в связи с торговым дефицитом. Он призвал официальный Ханой «предпринять решительные шаги для обеспечения справедливой и взаимной торговли» между Вьетнамом и США.

Нгуен Суан Фук заверил собеседника, что Вьетнам не стремится получить несправедливые преимущества в международной торговле и не регулирует валютный курс. Денежно-кредитная политика страны направлена на контроль роста инфляции и обеспечение макроэкономической стабилизации, указано в сообщении вьетнамского МИД.

Трамп и Суан Фук также обсудили меры по углублению вьетнамско-американского партнерства.

Ранее агентство Reuters сообщало, что администрация Трампа может ввести торговые пошлины на товары из Вьетнама из-за предполагаемых валютных манипуляций со стороны Ханоя.

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