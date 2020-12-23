Джакарта, , 08:30 — REGNUM Представитель целевой группы по борьбе с коронавирусом в Индонезии Вику Адисасмито объяснил еженедельный рост числа случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает CNN Indonesia.

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По его словам, увеличение числа случаев заражения коронавирусом связано с уровнем соблюдения общественностью антикоронавирусных мер.

«Рост числа еженедельных случаев заражения коронавирусом показывает неблагоприятную тенденцию. На национальном уровне наблюдается рост случаев заражений на 12,1% по сравнению с предыдущей неделей», — заявил Вику Адисасмито на пресс-конференции.

Пять провинций Индонезии демонстрируют самую высокую тенденцию к увеличению случаев COVID-19, в том числе Джакарта, где за неделю зарегистрировано 2073 новых случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, министры иностранных дел Индонезии и Турции подчеркнули важность глобального сотрудничества в борьбе с пандемией.

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