Нью-Йорк, США, , 08:18 — REGNUM Заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан порадовался уходу постпреда ФРГ при всемирной организации Кристоф Хойсген, который покидает СБ ООН по истечении двухлетнего срока в качестве непостоянного члена.

Так, Гэн Шуан обвинил Хойсгена в злоупотреблении пребыванием в Совбезе ООН для того, чтобы организовывать «злонамеренные нападки» на других членов, «отравляя рабочую атмосферу».

«Я хочу пожелать Вам от всего сердца: «Скатертью дорога, посол Хойсген», — сказал представитель Китая.

Напомним, с 1 января 2021 года Германия перестает быть непостоянным членом СБ после двухлетнего членства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Хойсген в ходе выступления на заседании Совета Безопасности заявил, что New York Times написала о том, что атака России на лагерь боевиков в сирийском Идлибе якобы привела к жертвам среди мирного населения.

В ответ постпред России при ООН Василий Небензя перефразировал слова из повести писателя Михаила Булгакова «Собачье сердце», посоветовав Хойсгену «не читать газету New York Times».

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