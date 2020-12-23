Токио, , 07:55 — REGNUM Правительство Японии выразило обеспокоенность по поводу состоявшегося 22 декабря совместного воздушного патрулирования России и Китая. Об этом генеральный секретарь правительства Кацунобу Като заявил 23 декабря в ходе пресс-конференции в Токио.

По его словам, 22 декабря четыре бомбардировщика Китая и два бомбардировщика России совершили совместный полёт над Японским и Восточно-Китайским морями, в связи с чем «экстренно были подняты в воздух истребители Воздушных сил самообороны». При этом Япония не получала «никакого предупреждения от России и Китая» о своих планах.

«В связи с этим наша страна выразила обеспокоенность по дипломатическим каналам российской и китайской стороне», — заявил Като.

Как сообщало ИА REGNUM, два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС и четыре стратегических бомбардировщика Хун-6К ВВС Китая провели совместное воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей.

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