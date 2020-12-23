Приштина, , 09:29 — REGNUM Посольство США в Косово приветствовало вердикт Конституционного суда, провозгласившего недействительным голос осужденного за участие в коррупции депутата Этема Арифи и постановившего о проведении досрочных парламентских выборов в течение 40 дней с момента публикации документа 21 декабря.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, посольство США призвало все политические партии и институты Косово соблюдать решение суда и обеспечить возможность проведения свободных, честных и мирных выборов.

Читайте также: Между молотом и наковальней — премьер-министр Косово загнал себя в угол

В настоящее время и.о. президента Косово Вьоса Османи проводит встречи с представителями политических партий края с целью определить дату проведения выборов.

Читайте ранее в этом сюжете: Посол Италии о назначении новых выборов в Косово: «Суд сказал свое слово»