Скопье, , 09:20 — REGNUM Правительство Северной Македонии 22 декабря одобрило пакет законопроектов о работе с отходами в соответствии с нормами Евросоюза. Пакет законопроектов предполагают переход к принципам экономики замкнутого цикла при управлении отходами.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, пакет содержит законопроект о расширенной ответственности производителя за управлением потоками отходов, законопроект об управлении электрическими и электронными приборами и отходами электрических и электронных приборов, а также законопроект об управлении батареями и аккумуляторами и отходами батарей и аккумуляторов. В стране планируется запретить использование целлофановых пакетов и стимулировать раздельный сбор мусора.

Экономика замкнутого цикла призвана изменить классическую линейную модель производства, концентрируясь на продуктах и услугах, которые минимизируют отходы и другие виды загрязнений.

Основные принципы экономики замкнутого цикла основаны на возобновлении ресурсов, переработке вторичного сырья, переходе от ископаемого топлива к использованию возобновляемых источников энергии.

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