Приштина, , 20:36 — REGNUM Заместитель председателя Альянса за будущее Косово (ААК) Ахмет Исуфи 22 декабря, заявил, что ААК будет участвовать в выборах в одиночку, а не в коалиции с какой-либо другой партией.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Исуфи заявил, что он готов возглавить правительство Косово, а глава ААК Рамуш Харадинай по-прежнему претендует на пост президента.

Ахмет Исуфи На этих выборах мы будем выступать как ААК, потому что мы хорошо консолидированная партия, мы руководим семью муниципалитетами, а еще семью управляем в составе коалиций, а также мы участвуем и в работе правительства Косово.

21 декабря Конституционный суд Косово объявил недействительным голос депутата Этема Арифи, осужденного за причастность к коррупционным схемам и постановил о проведении досрочных парламентских выборов в течение 40 дней с публикации решения суда.