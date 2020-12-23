Пермь, , 07:01 — REGNUM Бывший глава Перми Дмитрий Самойлов вернулся в региональное правительство. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства.

Дмитрий Самойлов (справа) Gorodperm.ru

Чиновник стал вице-премьером. По некоторым данным, он будет отвечать за празднования 300-летия Перми.

Как сообщало ИА REGNUM, Самойлов руководил Пермью в 2014—2020 годах, в том числе первые два года в статусе главы администрации. В отставку он ушёл 15 декабря.

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