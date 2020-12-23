София, , 07:23 — REGNUM Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов 22 декабря высказал надежду на то, что проблема в отношениях между Скопье и Софией, которая препятствует продолжению процесса интеграции Северной Македонии в Евросоюз, будет решена в следующем году.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, на заседании правительства политик заявил, что часть вакцин против коронавируса, которые прибудут в Болгарию, будут бесплатно переданы Северной Македонии. На заседании болгарского правительства присутствовал и министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче.

(Катарина Захариева, глава МИД Болгарии, и Каракачановым (глава министерства обороны Болгарии Красимир Каракачанов) найдем решение по интеграции Республики Северная Македония в Европейский союз, как раньше мы поддержали вступление в НАТО. Так что не произошло ничего трагического. Бойко Борисов Мы делаем это с чистым сердцем и без какого-то скрытого замысла, делаем для своих ближайших соседей. Надеюсь, что в следующем году мы с Захариевой, глава МИД Болгарии, и Каракачановым (глава министерства обороны Болгарии) найдем решение по интеграции Республики Северная Македония в Европейский союз, как раньше мы поддержали вступление в НАТО. Так что не произошло ничего трагического.

Напомним, на текущем этапе Болгария блокирует переговоры, отказываясь одобрить переговорные рамки и начало первой межправительственной конференции до того, как Северная Македония согласится на ряд уступок по вопросам идентичности. До сих пор в Евросоюзе говорили о необходимости разрешения противоречий, но прямо не осуждали выставленные Скопье условия — а это требование об отказе от упоминаний о македонском языке в официальных документах Евросоюза, снятие памятных табличек, упоминающих о болгарской оккупации страны, а также признание наличия болгарского происхождения у македонского языка и культуры.

17 декабря Чехия и Словакия заблокировали текст заключения по расширению в Совете ЕС из-за того, что в него по предложению Германии и по настоянию Болгарии были включены слова о том, что Македония для начала переговоров о расширении должна отказаться от «претензий, основанных на ошибочной интерпретации истории».

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