Нью-Йорк, США, , 06:51 — REGNUM Российская Федерация ожидает, что США при новой администрации вернутся к исполнению положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, иранской ядерной сделке), заявил 22 декабря первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН.

«Хочется надеяться, что американская сторона в конце концов сделает для себя из произошедшего правильные выводы», — сказал российский дипломат.

По словам Полянского, брать на себя роль мирового полицейского США никто не просил, поэтому для Вашингтона было бы разумным безоговорочное возвращение к существовавшим ранее договорённостям.

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Напомним, США вышли из СВПД в одностороннем порядке в 2018 году, восстановив жёсткие санкции против Ирана. Соглашение предусматривало поэтапную отмену оружейного эмбарго в отношении исламской республики взамен на уступки Тегерана, позволяющие убедиться, что в стране не производится ядерное оружие.

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