Приштина, , 09:01 — REGNUM Исполняющий обязанности премьер-министра Косово Авдулла Хоти 22 декабря заявил журналистам, что приветствует решение Конституционного суда, согласно которому голос депутата Этема Арифи в поддержку его правительства теряет силу и поскольку теперь правительство располагает лишь 50% голосов, Республику ожидают новые парламентские выборы. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Политик заявил о намерении выполнить решение суда без дискуссий, но подчеркнул, что решение суда не предусматривает немедленного роспуска правительства, и его постановления остаются в силе до избрания нового.

Хоти также потребовал, чтобы парламент Косово был распущен только после принятия бюджета на 2021 год.

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