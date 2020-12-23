Нью-Йорк, США, , 06:35 — REGNUM Избавиться от зависимости критиковать Россию по любой теме пожелал постпреду Германии Кристофу Хойсгену первый заместитель российского постоянного представителя при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН, посвященном иранской ядерной сделке.

В ходе встречи немецкий дипломат затронул тему инцидента с блогером Алексеем Навальным, посоветовав российскому коллеге прочесть статью в Der Spiegel о его деле. На это Полянский ответил, что у Хойсгена, похоже, выработалась своеобразная зависимость проводить каждое заседание с критикой в адрес России, даже если тема не подходит для этого.

«Надеюсь, что после 1-го января этот нездоровый симптом у Кристофа пройдет», — сказал российский дипломат.

Добавим, с 1 января Германия и еще четыре государства покидают состав Совбеза ООН и перестают быть непостоянными членами совета после двухлетнего срока.

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