Москва, , 05:37 — REGNUM Более 75 видов санкций, введённых Соединёнными Штатами против России, являются плохим политическим сигналом, заявил 22 декабря председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Всё новые и новые санкции показывают, что США переходят к тому, что я называю уже не холодной войной против России, а к ледяной войне против России», — сказал сенатор.

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По словам Пушкова, новым санкциям не нужно придавать чрезмерно большого значения, но в политическом смысле они являются показательными для двухсторонних отношений. Закрытие американцами двух последних консульств в России он назвал переходом «к политике минимизации взаимодействия».

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