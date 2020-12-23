Токио, , 04:32 — REGNUM Вблизи спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которые Япония считает своими, вновь появились патрульные корабли Китая. Об этом 23 декабря сообщает телеканал NHK.

По его данным, два патрульных корабля КНР направились к находящемуся в акватории островов японскому рыболовецкому судну. Японское управление безопасности на море направило китайским кораблям предупреждение, в котором потребовало немедленно покинуть территориальные воды страны.

Напомним, в ходе официального визита в Японию главы МИД Китая Ван И, Япония выразила Китаю «озабоченность» в связи с конфликтной ситуацией в районе островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, а также вокруг Гонконга.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Японии направило протест Китаю по дипломатическим каналам в связи с появлением китайских патрульных кораблей у спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) 9 декабря.

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