Рабат, , 03:47 — REGNUM О готовности Марокко немедленно установить «полные дипломатические, мирные и дружественные отношения» с Израилем говорится в Совместной декларации, под которой свои подписи в Рабате поставили премьер-министр Марокко Саад ад-Дин аль-Османи, глава Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат, а также старший советник и зять президента США Джаред Кушнер.

«Король Мухаммед VI подтвердил намерение Марокко и Израиля немедленно возобновить полные официальные контакты между марокканскими и израильскими коллегами, установить полные дипломатические, мирные и дружественные отношения», — говорится в тексте декларации.

Стороны также договорились о разрешении прямых полётов между Марокко и Израилем, открытии бюро по связям в Рабате и Тель-Авиве, содействии «динамичному, инновационному двустороннему экономическому сотрудничеству». В результате переговоров были подписаны четыре соглашения в различных областях и принято решение продолжить сотрудничество во всех жизненно важных сферах экономики, финансов, транспорта, туризма и других.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт авиакомпании El Al с делегациями Израиля и США прибыл в Марокко. Американскую делегацию возглавляет Джаред Кушнер, зять и советник президента США Дональда Трампа. Израильскую делегацию — Меир Бен-Шабат, советник по национальной безопасности премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

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