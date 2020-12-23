Пекин, , 02:55 — REGNUM Новый китайский законопроект о защите реки Янцзы подразумевает еще большее ужесточения запретна на вылов рыбы и более суровые наказания, сообщает 22 декабря агентство Синьхуа.

Законопроект был представлен на рассмотрение Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 22 декабря. Последняя версия проекта содержит также приложения о введении запрета на вылов рыбы в ряде районов устья реки.

В январе текущего года Китай ввел полный запрет на вылов рыбы в 332 районах бассейна реки Янцзы, которые будут и дальше расширены, о чем говорится в десятилетнем меморандуме, на все естественные водные пути самой длинной реки страны, включая крупные притоки и озера, уже с 1 января 2021 года.

Министерство сельского хозяйства и вопросов села в ноябре объявило о решении расширить районы, охватываемые запретом на рыболовство, сдвинув их до самой восточную границы и установив «зону управления запретом на рыболовство» в устье реки.

Обновление законопроекта было сделано с учетом ноябрьского изменения моратория. Согласно проекту, органы Госсовета КНР по сельскому хозяйству и вопросам села должны сотрудничать с другими соответствующими департаментами Госсовета, а также провинциальными правительствами регионов вдоль реки Янцзы в целях усиления контроля за соблюдением запрета на рыболовство.

Уездные правительства регионов, расположенных вдоль реки, должны принять политику компенсации рыбакам, лишающихся работы, искать им новые рабочие места и обеспечивать социальное обеспечение. Законопроект также предлагает ужесточить штрафы за нарушения, в том числе за незаконную добычу песка.

В докладе, представленном на сессии Постоянного комитета ВСНП, которая проходит с 22 по 26 декабря, Комитет по Конституции и законодательству ВСНП предложил принять закон уже на этой сессии.