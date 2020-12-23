* запрещённая в России организация

Тегеран, , 08:41 — REGNUM 22 декабря движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) отреагировало на высказывания министра иностранных дел Ирана о том, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не исключаются из списка террористических группировок. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) назвали высказывания министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа «безответственными и недостоверными».

Ранее в интервью TOLO News глава МИД Ирана заявил: «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) совершил много террористических актов, в связи с этим мы не исключили движение из нашего списка террористических группировок».

«Мы точно следуем решению Совета Безопасности ООН», — заявил министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили в своем послании, что высказывания Зарифа являются явным вмешательством во внутренние дела Афганистана и что такие безответственные замечания могут нанести ущерб отношениям между дружественными соседними странами.

В заявлении также говорится, что движение не входит ни в один террористический список ООН, а министр иностранных дел Ирана не был даже проинформирован об этом.