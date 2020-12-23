Тегеран, , 08:45 — REGNUM 22 декабря министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что страна рассматривает инклюзивное мирное политическое решение с участием всех афганских сторон как наилучшую гарантию установления прочного мира в Афганистане. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Зариф встретился и провел переговоры с советником президента Афганистана по национальной безопасности Хамдуллой Мохибом в Тегеране. Указывая на необходимость вывода американских войск из соседней страны, иранский дипломат заявил, что Тегеран рассматривает всеобъемлющее политическое решение с участием всех афганских сторон как наилучшую гарантию прочного мира в этой стране.

Глава МИД назвал поддержку Кабула принципиальной политикой Исламской Республики Иран. Подчеркнув необходимость проведения плодотворных консультаций между двумя соседними странами на двустороннем, региональном и международном уровнях, Зариф выразил удовлетворение открытием железной дороги Хаф-Герат, рассматривая проект как новую площадку для расширения сотрудничества между двумя странами.

Говоря об открытии железной дороги Хаф-Герат, Мохиб выразил надежду, что региональное сотрудничество в подобных проектах будет лишь укрепляться.

Среди других тем переговоров между Зарифом и Мохибом были сотрудничество в сферах политики, экономики и безопасности, проведение заседаний совместной комиссии двух стран, а также реализация других проектов, в частности дальнейшее сотрудничество в области водных ресурсов.