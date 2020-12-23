Тегеран, , 08:50 — REGNUM 22 декабря официальный представитель иранского правительства Али Рабиеи заявил, что европейским участникам иранской ядерной сделки (СВПД) лучше придерживаться своих обещаний по соглашению, чтобы сделка должным образом служила интересам всех сторон. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на своей еженедельной пресс-конференции, Рабиеи сделал эти замечания в ответ на недавние заявления представителя французского министерства иностранных дел, который предупредил о последствиях сокращения Ираном своих ядерных обязательств. Представитель Франции призвал Тегеран сохранять приверженность всем положениям соглашения.

«Исламская Республика Иран является истцом в случае принципиального несоблюдения обязательств Соединенными Штатами и европейской тройкой», — сказал иранский чиновник.

Представитель иранского правительства отметил, что Иран не может продолжать одностороннее выполнение своих обязательств. Рабиеи также заявил, что страна сократила свои ядерные обязательства в соответствии со статьями 26 и 36 Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).