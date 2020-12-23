Тегеран, , 09:12 — REGNUM 22 декабря секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил на встрече с советником по национальной безопасности Афганистана Хамдуллой Мохибом во время визита афганского представителя в Тегеран, что выход США из региона проложит путь к устойчивому миру и безопасности. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Шамхани отметил, что США активизировали свои дестабилизирующие действия в регионе Западной Азии, которые достигли своего пика с убийством генерала Касема Сулеймани и Абу Махди аль-Мохаммеда в результате теракта в багдадском аэропорту.

Он подчеркнул, что Иран полон решимости отомстить за жестокое преступление всем военным командирам и агентам, виновным в совершении теракта, с целью предотвратить повторение подобных инцидентов со стороны США и их союзников.

Шамхани объяснил принцип внешней политики Ирана по укреплению добрососедских связей и установлению стратегических отношений со всеми своими соседями, отметив, что Афганистан занимает особое место в силу наличия точек соприкосновения и родства с Ираном.

Выражая удовлетворение по поводу открытия железной дороги Хаф-Герат и надеясь, что проект будет эффективным шагом для расширения торговых связей между Тегераном и Кабулом и повышения благосостояния афганского народа, он заявил, что создание современной инфраструктуры в различных областях необходимо для экономического развития.