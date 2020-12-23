Тегеран, , 09:16 — REGNUM 22 декабря советник по национальной безопасности Афганистана Хамдулла Мохиб в ходе своего визита в Тегеран провел переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани по вопросам безопасности. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Советник президента Афганистана по национальной безопасности находится в Тегеране с однодневным визитом по приглашению Шамхани. Мохиб планирует встретиться с рядом других иранских официальных лиц, включая министра иностранных дел Ирана.

Напомним, что ранее 14 декабря 2020 года заместитель министра иностранных дел по политическим вопросам Аббас Арагчи в ходе своего визита в Кабул заявил, что долгосрочный план стратегического сотрудничества двух стран будет полностью доработан в ближайшее время.

Арагчи отметил, что план состоит из пяти разделов. По его словам, последний раздел, касающийся сотрудничества в области безопасности, будет разработан в ближайшее время.