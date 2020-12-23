Тегеран, , 09:19 — REGNUM 22 декабря директор Международного иранского аэропорта Кешм Голамреза Дехкани заявил, что полеты между островом Кешм и Маскатом (Оман) возобновились в результате сокращения числа случаев заражения COVID-19. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая перед журналистами, Дехкани отметил, что полеты планирует осуществлять авиакомпания Qeshm Air, которая будет оказывать соответсвующие услуги пассажирам на основе медицинских протоколов, введенных национальным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией. Он также подчеркнул, что Qeshm Air будет совершать один возвратный рейс из Кешма в Маскат каждый четверг.

«Все пассажиры должны иметь при себе официальную медицинскую справку о проведении обследования на наличие COVID-19 в иранских аэропортах, если собираются покинуть страну», — сказал Дехкани, отметив, что температура и кислород крови всех пассажиров измеряются по прибытии на территорию Исламской Республики Иран.