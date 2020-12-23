Тегеран, 23 декабря 2020, 09:21 — REGNUM 22 декабря министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем твиттере изложил детали состоявшейся неформальной встречи, посвящённой иранской ядерной сделке (СВПД) и выполнению резолюции 2231 СБ ООН, заявив, что «иранский народ должен увидеть последствия отмены санкций». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Мохаммад Джавад Зариф
Мохаммад Джавад Зариф
Bundesministerium für Europa, Integration und Äusseres

Ранее состоялась неофициальная онлайн-встреча министров иностранных дел Ирана, Великобритании, Франции, России и Германии. В совместном заявлении стороны подчеркнули тот факт, что резолюция СБ ООН 2231 остается ключевым элементом глобальной системы ядерного нераспространения и значительным достижением многосторонней дипломатии, способствующим региональной и международной безопасности.

Ниже приведены основные тезисы министра иностранных дел Ирана:

  • существует один единственный шанс для стран ЕС спасти СВПД;
  • данные по торговле между Ираном и ЕС за 2014−2019 годы доказывают, что европейская тройка/ЕС серьезно нарушили свои обязательства по СВПД;
  • евротройка должна признать вину за причинение непоправимого вреда иранцам;
  • положения СВПД неотделимы от соглашения. О пересмотре и проведении новых переговоров не может быть и речи;
  • кризисы в ближневосточном регионе: оружие импортируется из США и европейских стран. Стороны коллективно решили исключить эти вопросы из повестки дня;
  • «демократии» не могут требовать от Ирана нарушения парламентского законодательства;
  • все стороны должны вернуться к надлежащему соблюдению СВПД. Иран быстро отменит корректирующие меры в ответ на незаконный вывод войск США и вопиющие нарушения Европейской тройки, когда США/евротройка выполнят свои обязательства.