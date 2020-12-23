Иерусалим, , 02:42 — REGNUM Кнессет (парламент Израиля) 23-го созыва не смог принять бюджет страны на текущий год и был автоматически распущен с наступлением 23 декабря. Об этом сообщает государственное радио Kan.

«Мы опять идём на выборы», — объявил спикер Ярив Левин, закрывая последнее пленарное заседание кнессета, которое транслировалось парламентским телеканалом. Досрочные парламентские выборы в Израиле назначены на 23 марта 2021 года.

Напомним, ранее израильский парламент принял к рассмотрению инициированный оппозицией законопроект о своём досрочном роспуске.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны в коалиционном правительстве Израиля, глава партии «Кахоль-Лаван» Бени Ганц выдвинул израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху (партия «Ликуд») ультиматум.

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