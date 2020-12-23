Подгорица, , 01:12 — REGNUM Греция продолжит поддерживать Черногорию на её пути к членству в Европейском союзе, заявил посол Греции Панахотис Паркос на встрече с министром иностранных дел Черногории Джорджем Радуловичем. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

Радулович отметил, что оба государства имеют общие ценности, основанные на демократии, и что в трудные времена необходимо еще больше укрепить двусторонние отношения.

«Черногория ценит всестороннюю поддержку Греции в рамках европейской интеграции, как открытого и конструктивного партнера всего региона, что подтверждается принятием повестки дня по расширению ЕС на Западные Балканы в Салониках в 2003 году, что явилось вехой в процессе евроинтеграции», — отметил Радулович.

Он добавил, что межгосударственные отношения также развиваются в рамках альянса НАТО, который остается опорой внешней политики Черногории.

Радулович указал на наличие значительного пространства для содействия сотрудничеству посредством экономического взаимодействия, в котором основное внимание уделяется привлечению греческих инвестиций, углубление туристических контактов, организации культурных мероприятий и развитию инфраструктурных проектов.