Луганск, 22 декабря 2020, 23:32 — REGNUM Район села Калиновка (ЛНР) второй раз за сутки подвергся обстрелу со стороны ВСУ, сообщили 22 декабря в пресс-службе управления Народной милиции республики.
ВСУ обстреляли Калиновку из миномётов, выпустив шесть 120-мм мин со стороны населённого пункта Светлодарск.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее во время обстрела Калиновки украинскими войсками погибли два сотрудника Народной милиции ЛНР.
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