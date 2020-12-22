Луганск, , 23:32 — REGNUM Район села Калиновка (ЛНР) второй раз за сутки подвергся обстрелу со стороны ВСУ, сообщили 22 декабря в пресс-службе управления Народной милиции республики.

ВСУ обстреляли Калиновку из миномётов, выпустив шесть 120-мм мин со стороны населённого пункта Светлодарск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во время обстрела Калиновки украинскими войсками погибли два сотрудника Народной милиции ЛНР.

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