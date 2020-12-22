Вашингтон, 22 декабря 2020, 23:31 — REGNUM ВМС США дополнительно направили в Персидский залив два ракетных крейсера и атомную субмарину, сообщает 22 декабря пресс-служба 5-го флота США.
По утверждению американских ВМС, в залив направлены атомная подлодка Georgia и ракетные крейсеры Port Royal и Philippine Sea.
Уточняется, что атомная подлодка Georgia несет 54 крылатых ракеты Tomahawk, а также приспособлена для осуществления скрытной высадки групп боевых пловцов.
Сроки пребывания дополнительных сил ВМС США в Персидском заливе не указываются.
Читайте ранее в этом сюжете: Постпред Ирана призвал ЕС доказать эффективность механизма INSTEX