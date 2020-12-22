Белград, , 23:15 — REGNUM Высокопоставленный чиновник Госдепартамента США Филипп Райкер на пресс-конференции 22 декабря заявил, что администрация президента Джо Байдена останется приверженной партнерству с Сербией, сообщает Srbija danas.

«Я не могу точно утверждать, как себя будет вести администрация Байдена, но я могу вас заверить, что приверженность США стабильности на Западных Балканах и нашему партнерству с Сербией последовательна, несмотря на смену власти в Белом доме», — подчеркнул Райкер, добавив, что, по его мнению, эта поддержка США Сербии останется всесторонней.

Райкер занимается американской дипломатией более трех десятилетий, занимая высокие должности в Государственном департаменте. В настоящее время он является главой бюро по делам Европы и Евразии, а до этого при администрации 44-го президента США Барака Обамы являлся заместителем госсекретаря.

На просьбу уточнить его заявление о том, что статус-кво между Белградом и Приштиной является неустойчивым и что вашингтонские соглашения являются примером лидерства, необходимого Западным Балканам, Райкер ответил, что «Косово и Сербия не достигнут полного потенциала сотрудничества, пока их противоречия не будут разрешены».

Напомним, 4 сентября в Вашингтоне президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр временных косовских учреждений Авдуллах Хоти подписали два практически идентичных соглашения с США о формальном обязательстве наладить экономические связи друг с другом.