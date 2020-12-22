Екатеринбург, , 23:10 — REGNUM Общественник Дмитрий Калинин изъявил желание участвовать в конкурсе на пост главы Екатеринбурга. Об этом активист написал в Facebook.

Калинин ранее состоял в участковой избирательной комиссии и общественной наблюдательной комиссии. По инициативе общественника ранее установили пешеходный переход на перекрёстке пр. Ленина — ул. Толмачёва.

Активист предлагает организовать в Екатеринбурге «городскую среду XXI века», дружественную к общественному транспорту и велосипедистам. Также Калинин обещает учитывать мнение экспертов и других общественников.

Как сообщало ИА REGNUM, конкурс на пост главы города состоится 1 февраля 2021 года.

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