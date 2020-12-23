Москва, , 00:04 — REGNUM Заявление генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина о том, что санкции США против предприятий ракетно-космической отрасли в России являются незаконными и глупыми, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 22 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

"Прикольно. Сейчас такая тема пошла — при покупке некоторых импортных микросхем (думаю не только микросхем) нужно заполнять сертификат конечного пользователя, смысл сертификата — что ты не будешь использовать комплектуху для добычи газа и нефти, производства ядерного всякого и в военных целях. Короче не передашь микросхему Рогозиным и прочим. Понятно, что это формальность, но гипотетически, если американцы узнаю о нарушении тобой сертификата, то на их территории можно угодить в тюрьму», — написал пользователь Илья.

Многие пользователи отметили, что если раньше представители российских отраслей отзывались о санкциях США против российских компаний с положительной стороны, то за последнее время тон резко изменился.

«Помните как они трындели про «полезные санкции». Поднимем сельское хозяйство, промышленность, сделаем свои самолеты, автопром. Помните, как в ответ на санкции Рогозин грозился «батутом»? Ну и что в итоге: санкции методично придушили нашу экономику и довели население до нищеты. Реально располагаемые доходы населения падают 7 лет подряд, При этом объем закредитованности населения уже сопоставим с бюджетом РФ», — пишет Артём П.

Тем не менее, ряд граждан остался верен именно такой оценке сложившейся ситуации. Люди считают, что США помогает России восстановить самостоятельность и независимость, несмотря даже на подобные высказывания некоторых руководителей отраслей.

«Вообще то, на мой взгляд, Америке и Западу, надо сказать, спасибо, что благодаря их санкциям власть обратила внимание на местных предпринимателей и стала, наконец, думать о развитии собственного производства и сельского хозяйства. Как говориться, что не делается то к лучшему! Вот и сейчас в период пандемии SARS-CoV-2 вспомнили про медицину и про то, что необходимо возрождать её первичное звено и «ФАПы», — считает пользователь Игорь.

Часть пользователей предположила, каким образом можно избежать ущерба, который США наносит Российской Федерации введением различных санкций.

«Решить проблему с санкциями можно без всяких проволочек национализировать Центральный Банк и все предприятия от Горнодобывающих до Военно-Оборон-Комплексов, Норильск-Никель и Алмаг, а также Золотодобычу, Нефтедобычу и Нефтепереработку, Газпром и прочее. Выгнать всех иностранных представителей от ОБСЕ и МВФ из всех корпораций единовременно и так далее», — поделился мнением Юрий К.

Напомним, 22 декабря генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о том, что санкции США против предприятий ракетно-космической отрасли в России являются незаконными и глупыми.