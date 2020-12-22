Богота, , 22:52 — REGNUM Нарушение Венской конвенции вменяют двум российским дипломатам, высылаемым из Колумбии, власти республики, сообщили 22 декабря в колумбийском МИД.

Колумбийское внешнеполитическое ведомство заявило, что два дипломата были объявлены персонами нон грата после того, как проверка показала их «деятельность, несовместимую с Венской конвенцией о дипломатических сношениях».

Напомним, принятая весной 1961 года в столице Австрии Венская конвенция о дипломатических сношениях регламентирует все основные вопросы дипломатического права. Москва ратифицировала конвенцию 11 февраля 1964 г.

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