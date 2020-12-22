Анкара, , 22:54 — REGNUM В Турции за последние 24 часа, в соответствии с результатами 192 316 поведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 19 256 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 251 человек скончался. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 22 декабря.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 2 062 960, смертельных случаев — до 18 602.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа 22 декабря заявил: