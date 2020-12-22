Милан, Италия, , 22:15 — REGNUM Партия «Вперед, Италия» не намерена поддерживать действующее правительство Джузеппе Конте, с таким заявлением выступил ее лидер Сильвио Берлускони во вторник, 22 декабря.

Если правящей коалиции не удастся достигнуть компромисса и правительство «падет», то президенту Серджо Маттарелле следует назначить досрочные выборы, считает Берлускони.

В декабре 2020 года лидер входящей в коалицию партии «Живая Италия» Маттео Ренци выступил с серией острых заявлений в отношении премьер-министра Джузеппе Конте, но наблюдатели полагают, что распада коалиции не произойдет.

Поводом для споров стал вопрос об использовании фондов ЕС для борьбы с последствиями коронакризиса: в партии Ренци считают, что правительство забирает слишком много полномочий себе и оставляет слишком мало парламенту.