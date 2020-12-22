Москва, , 22:10 — REGNUM Госпитализация потребовалась народной артистке СССР Александре Пахмутовой и её мужу, лауреату Государственной премии СССР Николаю Добронравову в связи с заражением COVID-19.

Николай Добронравов и Александра Пахмутова

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Супруги доставлены в Центральную клиническую больницу. Состояние их оценивается как нормальное. Об этом сообщила 22 декабря знакомая Пахмутовой и Добронравова Интерфаксу.

Напомним, Пахмутовой сейчас 91 год, Добронравову — 92 года.

Также сегодня, 22 декабря, стало известно о положительном тесте на коронавирус у Народной артистки России Ирины Муравьёвой.