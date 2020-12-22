Париж, , 22:11 — REGNUM Министр транспорта Франции Жан-Батист Джеббари заявил, что граждане Франции смогут вернуться на родину из Великобритании, с которой Париж закрыл границы по причине появления в последней нового штамма SARS-CoV-2, при условии предоставления негативного теста на коронавирус.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ученые исследуют новый штамм — трансляция»

В своем интервью BFM TV во вторник, 22 декабря, Джеббари заявил, что «выходцы из Франции, резиденты и все, кто имеет право приехать в нашу страну, смогут использовать любой транспорт (для приезда во Францию прим. ИА REGNUM) при условии наличия теста».

Как сообщало ИА REGNUM, в полночь 21 декабря Франция запретила въезд на территорию страны лиц и торгового транспорта, прибывающих из Великобритании, в связи с распространением нового, более заразного, вида коронавируса.

Премьер-министр страны Жан Кастекс позже уточнил, что ограничения касаются водного, воздушного и железнодорожного транспорта.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Франции рассказали, как восстановить транспортное сообщение с Британией