Рим, , 22:08 — REGNUM 28 декабря 2020 года представители парламентских партий Италии представят правительству страны свои соображения по поводу использования средств так называемого «фонда восстановления» ЕС, сообщили в пресс-службе правительства во вторник, 22 декабря.

В тот же или на следующий день будут проведены встречи по данному вопросу между премьер-министром Италии Джузеппе Конте и лидерами партий.

Ранее именно тема использования средств «фонда восстановления» стала камнем преткновения для работы правительства. Намерения Джузеппе Конте оспаривала не оппозиция, а собственные партнеры по коалиции из партии Маттео Ренци. Им преставлялось, что Конте предлагает отдать слишком много полномочий исполнительной власти и слишком немногое согласовывать с парламентом. Однако, по-видимому, сторонам удалось достичь компромисса.

Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. По итогам года прогнозируются многомиллиардные потери из-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизится на 10−15%, считают эксперты, власти страны полагают, что на 8−9%. Госдолг Италии уже вырос на 20% ВВП, превысив отметку в 150% ВВП.

Число безработных, по экспертным оценкам, может вырасти на миллион человек, в основном речь идет о гражданах с временными и «серыми» контрактами, занятых в сферах туризма, общественного питания, торговли. Власти Италии оказали гражданам и бизнесменам страны помощь на сумму в десятки миллиардов евро, в том числе кредитных средств, ЕС поможет Италии в основном кредитами — на общую сумму около 200 млрд евро.