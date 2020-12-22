Москва, , 21:53 — REGNUM Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает 22 декабря пресс-служба Кремля.

Главы государств обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, при этом Владимир Путин заявил о стабилизации обстановки в этом регионе.

«Отмечена успешная работа российских миротворцев, обеспечивающих по просьбе Баку и Еревана режим прекращения огня и безопасность гражданского населения», — указано в сообщении пресс-службы.

Кроме того, Путин и Макрон обсудили обстановку в Донбассе.

«С российской стороны вновь акцентирована необходимость выполнения Украиной своих обязательств по политическим аспектам урегулирования, включая правовое оформление особого статуса Донбасса и закрепление в национальном законодательстве «формулы Штайнмайера», — подчеркнули в Кремле.

Также был затронут вопрос ситуации вокруг иранской ядерной программы и СВПД.

«По ситуации вокруг иранской ядерной программы — с обеих сторон констатирована востребованность коллективных усилий, направленных на сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий», — уточняет пресс-служба.

Помимо внешнеполитических вопросов, Путин и Макрон обсудили борьбу с пандемией коронавируса, подтвердив намерение развивать взаимодействие по производству вакцин.

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