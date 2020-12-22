Киев, , 21:46 — REGNUM Вопрос легализации медицинского каннабиса на Украине можно решить и без принятия соответствующего закона в Верховной раде, заявил на брифинге вечером 22 декабря глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Политик отметил, что вопрос решается соответствующими актами правительства и подготовительный этап уже практически завершен. По его словам, соответствующее решение может быть принято еще в этом году или же в середине января.

Арахамия уточнил, что речь идет о медицинском каннабисе иностранного производства и тестирования этого ноу-хау в течение трех-четырех месяцев.

«Если это не будет вызывать проблем, то тогда уже можем рассматривать в парламенте вопрос локализации… то есть производства этих лекарств на территории Украины, а пока могут выполнять эту цель импортные препараты», — отметил соратник Зеленского.

ИА REGNUM напоминает, что в ходе всеукраинского опроса 25 октября 70% респондентов высказались за легализацию каннабиса в медицинских целях для уменьшения боли у тяжелобольных.

Тогда в офисе президента заявили, что без выраженной мысли народа соответствующая дискуссия может продолжаться еще много лет.

«Подчеркиваем: речь идет только о препаратах медицинского характера, которые необходимы людям, переживающим тяжелую системную боль, крайне тревожные и депрессивные состояния, посттравматическое стрессовое расстройство, в том числе и после фронта», — подчеркнули у Зеленского.

В свою очередь, пользователи сети выражали мнение, что лоббисты могли использовать нечестные методы и, тем самым, создать прецедент для дальнейшего обоснования необходимости легализовать наркотики на территории Украины.