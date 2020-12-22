Баня-Лука, Босния и Герцеговина, , 21:57 — REGNUM Икона Святого Николая, которую президент Республики Сербской, сербский член президиума Боснии и Герцеговины и председатель этого органа Милорад Додик подарил главе МИД России Сергею Лаврову, не была украдена и входит в собрание семейных освященных икон, заявили 22 декабря в аппарате президента Республики Сербской, сообщает Dnevni avaz.

Согласно заявлению, шквал домыслов и лживых сообщений был вызван фальшивыми заявлениями в СМИ о том, что эта икона является частью культурного наследия и национального богатства, что не было подтверждено каким-либо источниками. Это также подтверждается тем фактом, что и через семь дней после вручения подарка отсутствуют доказательства того, что икона числится в списках пропавших икон.

«Никто и ничто, и тем более отвратительная ложь, не смогут нарушить братские отношения двух православных народов, а также тесные связи президента Республики Сербской и политического руководства России», — подчеркнули в кабинете президента

Напомним, Лавров 14 и 15 декабря посетил с официальным визитом Боснию и Герцеговину. Несмотря на то, что визит носил запланированный характер, члены президиума БиГ от боснийских мусульман и хорватов Шефик Джаферович и Желько Комшич отказались встречаться с ним. Это было связано с тем, что глава российской дипломатии якобы проявил неуважение к государству Босния и Герцеговина, встретившись в первую очередь с Додиком.

После отъезда Лаврова из Сараева разгорелся новый скандал — Украина предъявила претензии на икону, заявив о том, что на её задней стороне есть печать, которая доказывает её подлинность и принадлежность УССР. МИД России принял решение вернуть икону дарителям, чтобы её история была уточнена по линии Интерпола.

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