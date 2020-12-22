Банги, , 21:22 — REGNUM Вооруженные формирования, противостоящие правительству Центральноафриканской Республике (ЦАР), захватили город Бамбари в южной части страны, сообщает 22 декабря агентство AFP со ссылкой на власти ЦАР.

«Город под контролем вооруженных группировок. Проявлений насилия против жителей не наблюдается», — цитирует агентство мэра Бамбари Абеля Матчипату.

Уточняется, что захваченный город является четвертым по численности в ЦАР и находится в 380 км северо-восточнее столицы Банги.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство ЦАР 19 декабря объявило о попытке государственного переворота, которую возглавил экс-президент Франсуа Бозизе. На фоне этого три основные группировки мятежников, действующие в ЦАР, заявили об объединении своих сил против правительства.

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