Москва, , 21:22 — REGNUM Во вторник, 22 декабря, в Москве российские эксперты приняли участие в круглом столе «2020. Политические итоги года», чтобы обсудить самые важные события и результаты этого года, а также возможные прогнозы.

Модератором дискуссии выступила Екатерина Соколова, руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

Первому было предоставлено слово Валерию Федорову, генеральному директору ВЦИОМ, который поделился социологическими данными по поводу преобладающих общественных настроений россиян в канун 2021 года и наиболее значимых событий года. Эксперт отметил, что 2020 год был отмечен рекордно низкой оценкой россиян за последние 16 лет с точки зрения того, как он прошел для страны в целом. 48% граждан считают, что этот год стал тяжелым испытанием для страны. При этом спикер отметил, что 41% от опрошенных россиян считают, что Россия прошла через трудности этого года намного лучше и легче, чем другие страны. Лично для людей и их семей индекс в этом году также достаточно низкий: для 30% граждан очень тяжелым, для 36%, скорее трудным. Исходя из опросов, был определен рейтинг самых значимых событий года. В первую тройку вошли: пандемия, военные действия и установление мира в Нагорном Карабахе, а также принятие конституционных поправок. А главной победой года стала, по мнению россиян, разработка первой в мире вакцины от коронавируса.

Глеб Кузнецов, руководитель Экспертного совета ЭИСИ, попробовал аргументировать тезис о том, почему Россия проходит в целом общемировой кризис легче, чем другие страны.

«Я бы назвал три причины. Первое — Россия с самого начала проявляла гибкость как в принятии мер, так и в их отмене. Второе — отсутствие тенденции нарушения граждански прав. И третье — отсутствие стремления к чрезвычайному положению, ведущему к повсеместному нарушению личных прав граждан… Смею предположить, что к посткоронавирусному миру Россия готова лучше других стран, и в смысле общественного доверия, и в смысле разбитых надежд, и в смысле разного рода общественных расколов и травм. Мы действительно не видим в России ничего похожего на те коронавирусные протесты, которые сотрясают Европу и США, и другие цивилизованные страны», — подчеркнул он.

Павел Данилин, генеральный директор Центра политического анализа, рассказал о главном политическом событии для России в уходящем году — об одобрении поправок к Конституции Российской Федерации на Общероссийском голосовании 1 июля. Эксперт отметил, что поправки позволили сделать Конституцию России современным с политической точки зрения и сильным с правовой стороны документом и дать импульс развитию законодательной базы страны на десятилетия вперед. А общероссийское голосование по поправкам в Конституцию еще раз подтвердило безоговорочное политическое лидерство Владимира Путина. Произошло юридическое закрепление достижений последних 20 лет. Особо спикер выделил формирование нового консенсуса вокруг общих ценностей и личности Президента.

«Самое важное, на мой взгляд, это формализация нового консенсуса, нового президентского консенсуса… Когда-то у нас был путинский консенсус — это путинское большинство, потом крымский консенсус и сейчас новый консенсус, …который мы можем видеть как раз по результатам, о которых я говорил: 74 миллионов 215 тысяч человек, которые проголосовали за конституцию, — это как раз та самая форма президентского консенсуса», — сказал он.

Алексей Чеснаков, директор Центра политической конъюнктуры, охарактеризовал этот год с точки зрения развития партийной системы.

«Партийная система продемонстрировала свою эффективность на выборах в сентябре этого года. При общем сокращении числа партий, число партий, имеющих право участвовать на выборах в Госдуму без сбора подписей, увеличилось до 16. Также хотелось бы зафиксировать еще один важный момент. У партии власти есть довольно серьезный задел, она продолжает доминировать в партийном пространстве. Если посмотреть на результаты основных социологических исследований, то результаты «Единой России» выше, чем результаты всех остальных парламентских и непарламентских партий. Это означает, что партия власти способна аккумулировать настроения лояльных избирателей. Очевидно, что у нее есть технологические и информационные возможности для того, чтобы эту кампанию провести хорошо. И я думаю, что ничто не должно помешать при грамотной кампании партии, получить ей конституционное большинство в парламенте», — констатировал он.

Также эксперт обратил внимание, что одной из интриг предстоящей кампании может стать борьба, развернувшаяся внутри левого фланга. По мнению эксперта, такая конкуренция может возникнуть между коммунистами и блоком партий «за справедливость», получающим все большую поддержку населения.

Максим Григорьев, директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты Российской Федерации, в своем выступлении дал оценку рисков в будущем для демократических выборов, легитимности и международной системы, которые повлекла прошедшие в США президентские выборы 2020 года. Эксперт обратил внимание, что с учетом несоответствия американской избирательной системы демократическим стандартам, президентская кампания 2020 года была беспрецедентна как по уровню нарушений и фальсификаций, так и по уровню недоверия к их итогу со стороны граждан и несогласия второго кандидата признать итоги выборов.

«Фактически остается констатировать, что США утратило свое моральное лидерство в области демократии как на международной арене, так и в глазах своих собственных граждан. Я считаю, что российская избирательная система и российская система общественного контроля является одной из ведущих, если не ведущей в мире. На мой взгляд, это совершенно очевидно, хотя, безусловно, есть и те, кто будет проводить время доказывая обратное», — подчеркнул он.

Дарья Кислицына, руководитель Департамента региональных программ ЭИСИ, назвала одним из главных результатов года усиление волонтерского движения, гражданского активизма, повышения уровня солидарности общества. В своем выступлении спикер особо отметила роль региональных властей, которые по мере нарастания самой активности жителей наращивали «инфраструктуру благотворительности»: создавали специальные фонды и счета для сбора средств, разнообразные информационные платформы, организовывали акции и программы, а также широкое информирование граждан.

«Особенно активно и ярко как с точки зрения борьбы с пандемией и развития общественной солидарности, так и с точки зрения инициирования эффективных социальных практик, проявили себя губернаторы «новой волны», — рассказала она.

В завершении Екатерина Соколова, руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ, подвела общий итог дискуссии.

«Борьба с коронавирусом и ключевые события, ценностное самоопределение вокруг Конституции позволило российскому обществу больше сплотиться, проявить больше солидарности и стать, может быть, качественно новой нацией, продемонстрировать более высокие, вынужденные в этой борьбе, более качественные управленческие практические навыки, которые мы видим в том, что говорили в начале про высокую оценку деятельности кабинета Михаила Мишустина, и в работе губернаторов «новой волны», — сказала она.