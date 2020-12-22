Москва, 22 декабря 2020, 21:22 — REGNUM Во вторник, 22 декабря, в Москве российские эксперты приняли участие в круглом столе «2020. Политические итоги года», чтобы обсудить самые важные события и результаты этого года, а также возможные прогнозы.
Модератором дискуссии выступила Екатерина Соколова, руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).
Первому было предоставлено слово Валерию Федорову, генеральному директору ВЦИОМ, который поделился социологическими данными по поводу преобладающих общественных настроений россиян в канун 2021 года и наиболее значимых событий года. Эксперт отметил, что 2020 год был отмечен рекордно низкой оценкой россиян за последние 16 лет с точки зрения того, как он прошел для страны в целом. 48% граждан считают, что этот год стал тяжелым испытанием для страны. При этом спикер отметил, что 41% от опрошенных россиян считают, что Россия прошла через трудности этого года намного лучше и легче, чем другие страны. Лично для людей и их семей индекс в этом году также достаточно низкий: для 30% граждан очень тяжелым, для 36%, скорее трудным. Исходя из опросов, был определен рейтинг самых значимых событий года. В первую тройку вошли: пандемия, военные действия и установление мира в Нагорном Карабахе, а также принятие конституционных поправок. А главной победой года стала, по мнению россиян, разработка первой в мире вакцины от коронавируса.
Глеб Кузнецов, руководитель Экспертного совета ЭИСИ, попробовал аргументировать тезис о том, почему Россия проходит в целом общемировой кризис легче, чем другие страны.
Павел Данилин, генеральный директор Центра политического анализа, рассказал о главном политическом событии для России в уходящем году — об одобрении поправок к Конституции Российской Федерации на Общероссийском голосовании 1 июля. Эксперт отметил, что поправки позволили сделать Конституцию России современным с политической точки зрения и сильным с правовой стороны документом и дать импульс развитию законодательной базы страны на десятилетия вперед. А общероссийское голосование по поправкам в Конституцию еще раз подтвердило безоговорочное политическое лидерство Владимира Путина. Произошло юридическое закрепление достижений последних 20 лет. Особо спикер выделил формирование нового консенсуса вокруг общих ценностей и личности Президента.
Алексей Чеснаков, директор Центра политической конъюнктуры, охарактеризовал этот год с точки зрения развития партийной системы.
Также эксперт обратил внимание, что одной из интриг предстоящей кампании может стать борьба, развернувшаяся внутри левого фланга. По мнению эксперта, такая конкуренция может возникнуть между коммунистами и блоком партий «за справедливость», получающим все большую поддержку населения.
Максим Григорьев, директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты Российской Федерации, в своем выступлении дал оценку рисков в будущем для демократических выборов, легитимности и международной системы, которые повлекла прошедшие в США президентские выборы 2020 года. Эксперт обратил внимание, что с учетом несоответствия американской избирательной системы демократическим стандартам, президентская кампания 2020 года была беспрецедентна как по уровню нарушений и фальсификаций, так и по уровню недоверия к их итогу со стороны граждан и несогласия второго кандидата признать итоги выборов.
Дарья Кислицына, руководитель Департамента региональных программ ЭИСИ, назвала одним из главных результатов года усиление волонтерского движения, гражданского активизма, повышения уровня солидарности общества. В своем выступлении спикер особо отметила роль региональных властей, которые по мере нарастания самой активности жителей наращивали «инфраструктуру благотворительности»: создавали специальные фонды и счета для сбора средств, разнообразные информационные платформы, организовывали акции и программы, а также широкое информирование граждан.
В завершении Екатерина Соколова, руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ, подвела общий итог дискуссии.