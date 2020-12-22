Анкара, , 21:26 — REGNUM Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на пресс-конференции 22 декабря прокомментировал конфликт с Грецией в Восточном Средиземноморье. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.

Акар «Защита интересов нашей страны — наш долг. Мы просто хотим защитить наши права. Но Греция к этому относится отрицательно. Греции необходимо согласиться на проведение переговоров с Турцией для поиска решения. Попытка Греции каким-то образом превратить своё недовольство в проблему между Турцией и ЕС полностью противоречит реальности. Эти попытки бесполезны».

Напомним, в конце августа — начале сентября 2020 года отношения между Грецией и Турцией резко обострились. Афины недовольны тем, что турецкое судно Oruç Reis организует сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной.

Ранее глава МИД Греции заявлял о необходимости немедленного вывода из этого морского региона всех турецких судов, включая и военные корабли.

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