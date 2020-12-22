Москва, , 21:12 — REGNUM Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова считает, что на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва в 2021 году будет высокий уровень конкуренции среди политических партий.

«Понятно, что выборы в Государственную думу требуют от партий огромных человеческих, организационных и финансовых ресурсов. Вряд ли все 37 партий способны всерьез бороться за федеральные депутатские мандаты. Но в том, что на предстоящих парламентских выборах развернется нешуточная конкуренция, сомневаться не приходится», — цитирует слова Эллы Памфиловой ТАСС.

Она напомнила, что в ходе думской кампании 2016 года 74 политические партии имели право участвовать в выборах, из них 14 обладали парламентской льготой и могли идти на выборы депутатов Госдумы без сбора подписей избирателей.

«Сегодня у нас принципиально иная ситуация. Число политических партий, имеющих право участвовать в выборах, сократилось до 37. Но, как бы парадоксально это ни звучало, партийная конкуренция усилилась. Партии-пустышки постепенно уходят с политической арены — остаются те, кто реально имеет поддержку избирателей и сможет бороться за их голоса», — отметила глава ЦИК.

«Например, в 2020 году 90% от числа партий, имеющих право участвовать в выборах, участвовали в избирательных кампаниях разного уровня. Хочется отметить, что только 3% кандидатов-партийцев от числа выдвинутых получили отказ в регистрации. Для самовыдвиженцев этот показатель в три раза выше», — подчеркнула Элла Памфилова.

Она уточнила, что по итогам единого дня голосования 2020 года три новые партии, зарегистрированные в 2020 году («Новые люди», «За правду» и «Зеленая альтернатива»), получили право идти на парламентские выборы без сбора подписей.

«Таким образом, на выборах депутатов Государственной думы восьмого созыва 16 партий освобождены от сбора подписей избирателей», — заключила председатель ЦИК.