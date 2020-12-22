Москва, , 21:09 — REGNUM В Нагорном Карабахе российские миротворцы продолжают разминирование местности и дорог, сообщил 22 декабря на брифинге официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

По его информации, за последние сутки российские сапёры обезопасили 15 гектаров местности, 4,6 км дорог, а также 11 зданий и сооружений.

«В места довоенного проживания в Нагорном Карабахе возвращаются местные жители. За сутки с территории Армении вернулись еще 351 человек. За время проведения миротворческой операции обеспечено безопасное возвращение более 42 тысяч 700 беженцев», — сообщил Конашенков."За прошедшие сутки очищено от взрывоопасных предметов 15 гектаров местности и более 4,5 (4,6) километров дорог, проверено 11 зданий и сооружений. Обнаружено и вывезено для уничтожения 307 взрывоопасных предметов. Всего инженерными подразделениями российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе разминировано более 260 гектаров местности, около 100 километров дорог, 434 домостроения. Обнаружено и обезврежено более 8 тысяч 600 взрывоопасных предметов», — сказал Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря при содействии российских миротворцев в Карабахе были найдены двое пропавших граждан Армении.

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