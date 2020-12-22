Киев, , 20:50 — REGNUM Законопроект об уменьшении количества народных депутатов Верховной рады до 300 уже готов к рассмотрению парламентом.

Об этом журналистам сегодня, 22 декабря, заявил один из лидеров фракции «Слуга народа» Александр Корниенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вместе с тем, соратник Зеленского ушел от ответа на вопрос, когда именно состоится голосование, уклончиво отметив, что политсила изучит, будет ли по этому вопросу поддержка других фракций.

«Мы будем смотреть по мобилизации… Думаю, что во время пятой сессии Рады, которая согласно Конституции, начнется в первый вторник февраля, мы вопрос о 300 депутатах поставим и логически его разрешим», — сообщил Корниенко.

Напомним, что вопрос о сокращении количества депутатов был вынесен на всенародный опрос, который на Украине по инициативе власти провели в день местных выборов 25 октября 2020 года. Тогда сообщалось, что почти 90% высказавшихся по этому поводу граждан поддержали сокращение количества народных депутатов до 300. Сейчас в Раде формально должно быть 450 депутатов, но на самом деле их меньше, потому что в это количество должны входить народных избранники от Крыма и неподконтрольных Киеву частей Донбасса.