Анкара, , 20:39 — REGNUM Ещё полтора года могут находиться военные Турции в Ливии — такое решение принял турецкий парламент на заседании сегодня, 22 декабря.

Напомним, проект соответствующего указа президента Турции был представлен в парламент республики 12 декабря 2020 г. Под этим проектом стояла подпись турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Фактически этим указом узаконивается военная помощь со стороны Турции одной из сторон конфликта в Ливии — Правительству национального согласия, которая обращалась к Анкаре за содействием в декабре 2019 года.

«На сегодняшний день режим прекращения огня в Ливии не соблюдается в полной мере, — сказано в документе. — В центральных и восточных районах Ливии при поддержке иностранных держав продолжается военная подготовка наёмников из так называемой Ливийской национальной армии».

Мандат на пребывание ещё в течение 18 месяцев турецких военных в Ливии настоятельно предлагается продлить, учитывая «существующие риски и интересы Турции в Средиземном море и на севере Африки».

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