Киев, , 20:39 — REGNUM В «Нафтогазе Украины» поздравили правительственную команду с «серьезным усилением» в лице нового вр. и. о. министра энергетики Украины Юрия Витренко, который ранее занимал должность исполнительного директора энергетической госкомпании.

Такое заявление обнародовано вечером 22 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

В «Нафтогазе» уверены, что энергия Юрия Витренко сможет сдвинуть горы накопленных проблем на рынке газа — «ведь решение этих проблем со стороны государства позволит защитить украинцев и обеспечить им доступ к газу по выгодным ценам».

Также в компании констатируют, что государству не хватает лидера для решения проблемы долгов на рынке природного газа, и в итоге различные компании задолжали «Нафтогазу» более 67 млрд гривен.

В компании добавили, что Украина нуждается в развитии энергетических рынков и внедрении настоящих механизмов биржевой торговли, а также обратили внимание, что существует целый ряд проблем с региональными монополистами — облгазами: учет газа, нормы потребления, давление на потребителей и плата за использование государственных газовых сетей.

Также в «Нафтогазе» обращают внимание Витренко на возможность для возвращения транзита среднеазиатского, в частности туркменского газа через территорию РФ на Украину и ЕС.

ИА REGNUM напоминает, что одна их главных интриг этого назначения связана с конфликтом вр. и. о. министра энергетики Юрия Витренко с главой «Нафтогаза» Андреем Коболевым. В частности, при своем уходе из компании Витренко обвинил в этом как раз Коболева.

По его словам, такое решение принято из-за того, что исполнительный директор якобы «в глаза» говорил главе «Нафтогаза» о том, что его провалы как руководителя перечеркивают достижения команды и дискредитируют реформы, а его «недостаточный уровень компетентности и морально-этических качеств является проблемой».

21 декабря кабинет министров Украины назначил Витренко исполняющим обязанности министра энергетики в обход решения Рады.