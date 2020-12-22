Киев, , 20:25 — REGNUM Министерство культуры и информационной политики Украины отменило онлайн-трансляцию приготовления борща в исполнении пяти министров правительства страны, которая должна была состояться вечером 22 декабря.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что трансляция отменена по «техническим причинам», хотя ведомство не уточняет, какого рода проблемы возникли. Министерство утверждает, что соревнование состоится, но министры сварят борщи за «закрытыми дверями».

«Борщи мы все же сварим, попробуем и определим среди них победный… Поэтому мы просим немного терпения. А вы, пока ждете, болейте за борщ», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что в «борщевом» турнире принимают участие министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр юстиции Денис Малюська.

Ранее было заявлено, что таким нестандартным образом украинские чиновники поддержат включение элемента «Культура и традиция приготовления украинского борща» в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Вместе с тем граждане отреагировали на анонс мероприятия крайне негативно — анонс «борщевого баттла» в социальных сетях в короткое время собрал множество негативных комментариев в отношении властей Украины. Не исключено, что нынешние «технические проблемы» с трансляцией связаны как раз с этим.

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