Москва, , 20:21 — REGNUM Процесс маргинализации Первого канала завершен, считает депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия»), комментируя слухи об уходе гендиректора Константина Эрнста с телеканала.

Депутат не согласен со слухами о возможном приходе Эрнста в Госдуму вместо депутата Петра Толстого («Единая Россия»).

«Печально, если это подтвердится. Пётр Толстой всё же журналист, в отличие от Эрнста, мало запомнившегося в творческой ипостаси», — рассуждает Лысаков.

«Что касается дальнейшей маргинализации канала, так, в основном, на мой взгляд, этот процесс давно, увы, завершён», — отметил Лысаков в ТГ-канале.

Парламентарий также согласен с необходимостью реформы телевидения.

«К сожалению, ни советской цензуры, а сейчас она была более, чем кстати, при нынешнем засилье крови, ментов и бандитов на телеэкране, ни даже адекватной редакторской политики мы после приватизации Первого не увидим», — прогнозирует Лысаков.

«Сегодняшнее засилье бесконечной и долгой рекламы при государственных немалых дотациях, боюсь, превратится в рекламу нескончаемую, прерываемую эпизодами фильмов и ежедневными ток-шоу», — добавил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в октябре 2020 года замглавы МЭР Оксана Тарасенко допускала, что Первый канал, скорее всего, не войдет в итоговый план приватизации на 2020 — 2022 годы.

Однако в декабре указом президента РФ правительству поручено определить «размер долей Российской Федерации и негосударственных акционеров в уставном капитале АО. «Первый» будет исключен из перечня стратегических предприятий, однако у правительства появится «золотая акция» телеканала. Согласно указу, госпакет будет размыт в ходе допэмиссии акций «Первого», которая должна пройти в течение трех месяцев с момента опубликования документа.